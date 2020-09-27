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Güncel

AFAD: Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD: Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

27 Eylül 2020 Pazar 15:37 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 15:37
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