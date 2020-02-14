AFAD ekipleri, 'iple kurulan' teleferik sistemiyle hastayı çaydan karşıya geçirdi

AA 14 Şubat 2020 Cuma16:45 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 16:45

Belemedik Mahallesi'nde oturan 70 yaşındaki Süleyman Örs rahatsızlanınca Kaymakamlığı arayarak yardım istedi. Örs'ün eviyle ilçe merkezini bağlayan Çakıt Çayı üzerindeki köprünün yıkılmış olması nedeniyle karşıya geçilememesi üzerine Adana AFAD ekipleri bölgeye gitti. Çayın her iki yakasına iple teleferik sistemi kuran ekipler, sedyeye sabitlenen Örs'ü karşıya geçirdi.

Ambulansa alınarak sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Örs, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.