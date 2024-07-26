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AFAD: Gazze'den tedavi amaçlı getirilen hastaların masrafları hayırseverlerin destekleriyle karşılandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'den getirilen ağır hastalar ve refakatçilerine yönelik ayni ve nakdi yardımların giderlerinin, Filistin Yardım Kampanyası'na bağışta bulunan hayırsever vatandaşların destekleriyle karşılandığını açıkladı.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 18:05 - Güncelleme:
AFAD: Gazze'den tedavi amaçlı getirilen hastaların masrafları hayırseverlerin destekleriyle karşılandı
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Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşlarındaki "dezenformasyonlar" üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Gazze'de 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'in saldırıları ve gelişen insani kriz nedeniyle Türk, KKTC ve ağır hastalıkları bulunan Filistin vatandaşları ile refakatçilerinin bölgeden tahliye edilerek Türkiye'ye getirildiği anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gazze'den getirilen durumu ağır hastalar ve refakatçileri ile uzuvlarını kaybetmiş kişilerin iaşe ve ibate ihtiyaçları AFAD tarafından İstanbul ve Ankara'da sağlanmaktadır. Bu kapsamda İstanbul'da 1143 ve Ankara'da 795 kişi olmak üzere 1938 kişinin insani ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu kişilere yönelik yapılan ayni ve nakdi yardımların giderleri Filistin Yardım Kampanyası'na bağışta bulunan hayırsever vatandaşların destekleriyle karşılanmaktadır. Tarihimizden aldığımız insanı önceleyen anlayış ve uluslararası insani değerler çerçevesinde, dünyanın 74 ülkesinde din, dil, ırk ayrımı yapmadan ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz."

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