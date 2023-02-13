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AFAD görevlisinin acı notları ortaya çıktı

Gaziantep İslahiye'deki, yıkım bir AFAD görevlisinin tuttuğu notlara yansıdı. Görevli, 9 Şubat tarihli notta son 24 saatte binalardan 7 kişiyi sağ, 15 kişiyi ölü çıkardıklarını kayıt altına almış. 10 Şubat tarihli notta ise Seyran Apartmanı'ndan 13, Dr. Şevki Bey Apartmanı'ndan 23 ve Huzur Apartmanı'ndan 43 kişinin ölü çıkarıldığını yazmış.

Yeni Şafak13 Şubat 2023 Pazartesi 06:47 - Güncelleme:
AFAD görevlisinin acı notları ortaya çıktı
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Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bölgede yoğun mücadele veren arama kurtarma ekiplerinin enkazdan canlı çıkarma çabası tuttukları notlara yansıdı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Gaziantep İslahiye'de bir AFAD görevlisinin notlarında, apartman apartman facianın boyutu görülüyor. Enkazlardan sağ ve ölü çıkarılanların tablolandığı notlar, bölgeyi vuran depremin en acı verileri. Söz konusu notlardan biri 10 Şubat tarihine ait. "Seyran Apt", "Dr. Şevki Bey" ve "Huzur" apartmanlarından sağ ve ölü çıkarılanlara ilişkin rakamlar tek tek sıralanmış. 9 Şubat tarihli bir başka notta ise son 24 saatte binalardan 7 canlı, 15 kişinin ise ölü çıkarıldığı bilgisi yer alıyor.

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