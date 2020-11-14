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Güncel

AFAD, İzmir'deki depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı

AFAD yaptığı açıklamada, 'İzmir'deki depremde can 116 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.' dedi.

AA14 Kasım 2020 Cumartesi 18:19 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 18:33
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 3 bin 630 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 116 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 1021'i taburcu edildi, 8 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

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