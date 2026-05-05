AFAD kötü hava şartlarının bilançosunu açıkladı! Ölü ve yaralılar var

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 3-4 Mayıs'ta olumsuz hava koşullarına bağlı olarak 51 ile gök gürültülü sağanak, kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle "sarı uyarı" verildiği hatırlatıldı.

Sarı uyarı verilen illerde vatandaşların SMS ve anonslar yoluyla bilgilendirildiği ve bu bölgelerde toplam 5 bin 126 personel ile 2 bin 49 aracın müdahale için görev aldığı kaydedildi.

3-4 Mayıs'ta ülke genelinde alınan 864 ihbara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, UMKE, 112 Sağlık, emniyet, jandarma ve ilgili diğer ekiplerin hızla müdahale ettiği aktarıldı.

Şiddetli fırtına ve yoğun yağışların yol açtığı kazalar sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı, yaralı vatandaşların tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlara acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Ulaşıma kapanan yollarda Karayolları, İl Özel İdareleri ve belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Olumsuz hava şartlarından etkilenen illerde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman il müdürlükleri ve Defterdarlık ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına başladığı bilgisi verildi.