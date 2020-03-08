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AFAD: Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD: Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 07.21'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

08 Mart 2020 Pazar 07:30 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 07:32

PKK'lı teröristlere ait 3 kış sığınağı yerle bir edildi!

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