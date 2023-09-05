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  • Kırklareli'de sel felaketi... 2 kişi hayatını kaybetti
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Kırklareli'de sel felaketi... 2 kişi hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, su baskınlarına neden oldu. Konu hakkında açıklama yapan AFAD Başkanı Okay Memiş, 'İğneada'daki selde 2 kişi hayatını kaybetti, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.' dedi.

5 Eylül 2023 Salı 17:53 - Güncelleme:
Kırklareli'de sel felaketi... 2 kişi hayatını kaybetti
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İlçede sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.

İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.

Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.

Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD Başkanı Okay Memiş, "İğneada'daki selde 2 kişi hayatını kaybetti, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor." dedi.

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