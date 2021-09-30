30 Eylül 2021 Perşembe 15:26 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 15:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) en az lise mezunu 1749 personel alımı yapacağını duyurdu. AFAD, personel alımına ilişkin detaylar da belli oldu. En az lise mezunu AFAD personel alımı için boş kadrolar ihdas edildi ve onaylandı. Peki AFAD personel alımı için nereye başvurulur? AFAD 1749 personel alımı başvuru şartları neler? İşte AFAD sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar...

AFAD, 1749 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); 183 Destek Personeli, 61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Avukat, 7 Diğer Sağlık Personeli, 7 Teknisyen, 5 Veteriner Hekim, 61 Sosyal Çalışmacı, 146 Mühendis, 175 Büro Personeli ve 1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni olmak üzere 1749 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Cumhurbaşkanlığı onayı ile İçişleri Bakanlığı AFAD (Afet ve Acil Durum) Yönetimi Başkanlığı bünyesinde istidam edilecek olan alım için kadrolar ihdas edildi ve onaylandı. AFAD, personel alımına ilişkin yayımlanan ilanda kadro ve maaş bilgisine dair detayları paylaştı.

AFAD PERSONEL ALIMI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), en az lise dengi mezunu 1749 personel alımı yapacağı haberinin ardından vatandaşlar, başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağıyla internette araştırma yapmaya başladı. Alınan bilgilere göre AFAD'ın personel alımı başvurularını kendi

sitesi afad.gov.tr üzerinden yapacağını belirtirken yer alacak kademelere göre alım sürecinin işleyeceği açıklandı.

AFAD PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2021?

AFAD sözleşmeli personel alımı 2021 başvuru tarihi ile ilgili kesin bir bilgi verilmezken, başvuruların kısa bir süre sonra AFAD'ın resmi sitesi üzerinden yayınlanması bekleniyor.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak.

Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, gereklidir.

Genel Olarak;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek.

AFAD SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2021 BOŞ KADROLAR

183 Destek Personeli,

61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

3 Avukat,

7 Diğer Sağlık Personeli,

7 Teknisyen,

5 Veteriner Hekim,

61 Sosyal Çalışmacı,

146 Mühendis,

175 Büro Personeli,

1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni.