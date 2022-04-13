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AFAD, savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 67 tır insani yardım malzemesi ve bir mobil mutfak tırı yolladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından bölgeye bugüne kadar 67 tır insani yardım malzemesiyle 1 mobil mutfak tırı gönderildiğini bildirdi. Siret Sınır Kapısı'nda bugüne kadar yaklaşık 210 bin (adet/birim) insani yardım malzemesi dağıtıldı.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 10:36 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 10:36
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye tarafından Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere AFAD koordinasyonunda, ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasına devam ediliyor.

Türkiye'nin 27 Şubat'ta başlattığı insani yardım seferberliği kapsamında bölgeye bugüne kadar AFAD Başkanlığı tarafından 21 tır ve 1 mobil mutfak tırı, Sağlık Bakanlığı, belediyeler, Türk Kızılay ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca 46 tır olmak üzere toplam 67 tır insani yardım malzemesi ve 1 mobil mutfak tırı sevk edildi.

Mobil mutfak tırı, 12-18 Mart'ta Romanya'daki Siret Sınır Kapısı'nda sıcak yemek hizmeti sundu. Tır, 20 Mart 2022 tarihinden itibaren de Ukrayna'nın Lviv kentinde sıcak yemek hizmeti vermeye başladı.

Ukrayna'da, insani ihtiyaçları belirlemek, insani yardım faaliyetleri yürütmek ve Türkiye'den gönderilen yardımların eş güdümünü sağlamak üzere 4 kişilik AFAD insani yardım ekibi, Siret ve Lviv'de çalışmalarına devam ediyor.

Siret Sınır Kapısı'nda bugüne kadar yaklaşık 210 bin (adet/birim) insani yardım malzemesi dağıtıldı.

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