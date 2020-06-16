AFAD-TADAS ile depremler daha iyi analiz edilecek

IHA 16 Haziran 2020 Salı 09:02 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 09:03

AFAD’ın Türkiye Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi’ndeki veriler, internet üzerinden araştırmacıların kolay ve hızlı erişimine, çözümlemesine sunuluyor. Bu çerçevede, AFAD Türkiye İvme Veri Tabanı ve Analiz Sistemi (AFAD-TADAS) uygulamaya alındı. İnternet üzerinden erişilebilen sistemde, şimdilik 795 istasyondan toplanan 8 bin 691 depremin 145 bin dalga formunun analizi yer alıyor.

Deprem araştırmacılarına otomatik sunduğu analizlerin ham verilerle manuel yapılmasına da imkan veren AFAD-TADAS, ayrı olarak saklama ve paylaşmayı imkanı da sunuyor. Yerli kaynaklarla geliştirilen yazılım sistemi, dünya genelindeki araştırmacılara hizmet vereceği için AFAD-TADAS (AFAD Turkish Accelerometric Database and Analysis System) kısaltmasıyla anılıyor.

Uluslararası standartları aşan bir platform

Kullanıcı dostu olarak tasarlanan AFAD-TADAS, aynı anda çok fazla sayıda kullanıcının sistemde veri analizi yapabilmesini sağlıyor. Modern mimari ve açık kaynak kodlu yapısı ile inşa edilen AFAD-TADAS, uzun yıllar hizmet edecek altyapı ile sektördeki gelişmelere uyum sağlayabilecek şekilde oluşturuldu.Güvenilir ve hızlı internet tabanlı yapısıyla "https://tadas.afad.gov.tr" adresinde hizmet vermeye başlayan AFAD-TADAS, uluslararası standartların üzerinde bir platform ile akademisyenlere ve araştırmacılara sunuluyor.

AFAD Türkiye Deprem Veri Merkezi’nin internet sitesi de yenilendi

AFAD, deprem araştırmalarının ve deprem mühendisliğinin gelişmesi için farklı projelerde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye’deki tüm deprem istasyonlarını birleştiren AFAD’ın Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi’nin (AFAD-TDVMS) internet sitesi de yenilendi. Farklı kurum ve kuruluşların tüm deprem gözlem istasyonlarını 2014’te ağ haline getiren sistem, kullanıcı dostu yaklaşımı önceleyen görünüme kavuştu. Kullanıcılar, AFAD-TDVMS’nin kapsamlı verilerine, yenilenen web sayfası "https://tdvms.afad.gov.tr" adresinden erişebilecek.