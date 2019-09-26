İstanbul'da meydana gelen depremin ardından toplanma alanları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. AFAD toplanma alanları nerede? Acil toplanma yerleri nasıl öğrenilir? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye Deprem Veri Merkezinden alınan verilere göre, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında saat 13.59'da 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği anımsatıldı. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi. AFAD toplanma alanları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

AFAD TOPLANMA ALANLARI NEREDE?

ACİL TOPLANMA ALANI :

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.

ACİL TOPLANMA YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ACİL TOPLANMA ALANI BİLGİSİ SORGULAMA :

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

KOCAELİ VE SAKARYA'DA DA HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gebze ilçesinde bulunduğunu belirterek, ilk bilgilere göre depremin hissedildiği kentte olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Vali Aksoy, "Tekli eğitim yapanların zaten çıkma zamanı. Öğrencileri bir süre tedbir amaçlı bahçelerde tutacağız." dedi.

Sakarya İl AFAD Müdürlüğü yetkilileri de şu ana kadar kentte olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

SİLİVRİ

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Silivri 5,8'lik bir deprem yaşadı ama can kaybı yok. Çeşitli yerlerinden hafif yaralı 8 vatandaşımız var. Bunların çoğu panik halinde oluşan yaralanmalar. Hepsi ayakta tedavi edilip taburcu edildi. Şu an basında Silivri Devlet Hastanesi'nin tahliye edildiği yönünde haberler var. Silivri'de şu anda tahliye edilen bir yer yok." ifadelerini kullandı.

6 inşaat mühendisinin Silivri Devlet Hastanesi'ndeki incelemelerini bitirdiğini kaydeden Yılmaz, "Binanın taşıyıcı sisteminde herhangi bir çatlak, hasar ve tehlike arz edecek bir durum yok. Dolayısıyla hastanenin tahliye edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Vatandaşımız panik halinde hastaneden çıkmış. Çevre Bakanlığı ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri de şu an Silivri'ye geliyor. Silivri Belediyesinin teknik ekipleriyle incelemeler yapacaklar. Hasar olan, boşaltılması gereken bina olursa bunları sizlerle paylaşırız. Şu anda kadar Silivri'de hasarlı tespit edilen bir bina yok." diye konuştu.

Hastane bahçesine kurulan çadırla ilgili bir soru üzerine Yılmaz, "Hastalar panikle dışarı çıkınca, havanın sıcaklığından dolayı onları güneşten korumak için başhekimimiz böyle bir önlem almış. Hastanenin taşıyıcı sistemlerinde, kolonlarında oluşan bir hasar yok." dedi.