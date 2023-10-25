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AFAD ve Kızılay başkanları, Mısır Sağlık Bakanı ile Gazze'yi görüştü

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, resmi temasları kapsamında ülkede bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş ve Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç'le görüştü.

AA25 Ekim 2023 Çarşamba 21:09 - Güncelleme:
AFAD ve Kızılay başkanları, Mısır Sağlık Bakanı ile Gazze'yi görüştü
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Kahire'nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkentte Mısırlı Bakan tarafından kabul edilen AFAD ve Kızılay başkanları, Gazze Şeridi'ne insani yardımların gönderilmesinin yollarını değerlendirdi.

Gazze Şeridi için planlanan insani yardım meselesinin ele alındığı görüşmede konuşan Mısırlı Bakan Abdulgaffar, "Türkiye ve Mısır, Filistin'e karşı aynı sorumluluk ve duyguya sahip." dedi.

Gazze'den tedavi edilmek üzere yaralı kabul etmeye veya ihtiyaç duyulduğu takdirde Gazze'de de tıbbi hizmet verebileceklerini ifade eden Abdulgaffar, "Tüm bunları yapmak için diğer taraftan bazı onaylara ihtiyacımız var. Elimizde imkanların olmasına rağmen bu hizmetleri verememek acı verici bir durum. Diğer taraf (İsrail) yaralıların çıkışına izin vermiyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede çoğu insanın elinde yeterli miktarda yakıt ve su olmadığını hatırlatan Abdulgaffar, Gazze'ye gerekli desteğin sağlanabilmesine yönelik Mısır, İsrail ve uluslararası toplum arasındaki diplomasi trafiğinin başarıyla tamamlanmasını temenni ettiğini kaydetti.

AFAD ve Kızılay başkanları, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar yaptıkları görüşmenin ardından başkent Kahire'deki Birleşmiş Milletlerin (BM) Mısır Temsilcisi Elena Panova ile de bir araya geldi.

Dün Kahire'ye gelen AFAD ve Kızılay heyetlerinin yarın da Mısır'da temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 43 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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