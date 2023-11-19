AFAD yarın için 31 ilde turuncu ve sarı kodlu uyarı yayınladı

AFAD sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak için turuncu kodlu uyarı. Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova illeri için ise sarı kodlu uyarı yayınladı." ifadelerine yer verdi.

AFAD ayrıca açıklamasında, "Uyarı verilen illerimizde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır." ve "Sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halinde olup; gelen ihbarlara süratle müdahale edilmektedir." uyarılarına dikkat çekti.

AFAD, "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." uyarılarında bulundu.