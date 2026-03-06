İSTANBUL 14°C / 4°C
Güncel

AFADA Başkanı'ndan depremzede ailelere ziyaret

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

AA6 Mart 2026 Cuma 09:34 - Güncelleme:
AFADA Başkanı'ndan depremzede ailelere ziyaret
AFAD'dan yapılan açıklamada, Pehlivan'ın Kırıkhan'daki kırsal mahallerde yapımı tamamlanan köy evlerindeki vatandaşları ziyaret ettiği bildirildi.

Pehlivan'ın Hatay'da gerçekleştirdiği program kapsamında, Saylak, Balarmudu ve Bektaşlı mahallelerini ziyaret ettiği, yeni yuvalarına kavuşanlara "hayırlı olsun" dileklerinde bulunduğu aktarıldı.

Ziyarete, Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Nehar Poçan ve ilgili kurum kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı kaydedildi.

