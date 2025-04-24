AFAD'da deprem toplantısı! Bakan Kurum: İstanbul milli güvenlik meselesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hasdal'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarının satır başları şöyle:

Marmara Bölgesi'ndeki çalışmalara destek vermek üzere, 22 il AFAD Müdürlüğümüzden 650 personel ve 148 araç görevlendirilmesi yapılmıştı. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız ve STK'larımızla birlikte toplam 903 araç ve 11 bin 481 personelimiz de hâlâ burada ve görevlerinin başında

27 lojistik depo ve 54 cep depomuz hâlâ aktif, İstanbul'da barınma talebi olan 50 bin vatandaşımız camilerimizde 50 bin vatandaşımız da okul, yurt, sosyal tesislerde barındırılmıştır yani 101 bin vatandaşımızın dün gece itibariyle barınma ihtiyacını karşılamıştık. Talep olursa barınma ihtiyacı karşılanacak

Artçılar azalma eğiliminde.

Devletimiz tüm kurumlarıyla sahada. Olası riskler titizlikle değerlendiriliyor.

Son 12 saattir 4'ün üzerinde deprem meydana gelmedi

Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başları şöyle:

İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda bin 756 hasar ihbarı aldık ve İstanbul'daki ihbarların %20'si Anadolu %80'i Avrupa Yakası'ndan toplanıyor. En çok ihbar gelen ilçelerimizden ilk üçü Avcılar, Esenler ve Bahçelievler ilçelerimiz

Tespitlerimizi İstanbulluların geleceği adına çok önemsiyoruz. Burada, sahadan aldığımız verileri ilçe ilçe, mahalle mahalle inceleyeceğiz ve bir alanda yoğunlaşmış mı, orada zeminle ilgili, binalarla ilgili hangi riski teşkil ediyor detaylı bir şekilde inceleyeceğiz

İstanbul milli güvenlik meselesi

Artık hep birlikte seferberlik vaktidir. 16 milyon İstanbullunun canı ve geleceği söz konusuyken, başka bir gündeme gerek yoktur.

Can kaybının olmadığı, yaralımızın olmadığı, binalarımızın yıkılmadığı bir depremi yaşadık bu hepimiz için bir uyarı ve bu uyarıyı dikkate almak mecburiyetindeyiz. Ama, fakat, lakin demeden hep birlikte beraber olmak ve İstanbul'un geleceği adına milletimizle el ele İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar bu mücadeleyi yapmak durumundayız

Toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

Ulaşımda ciddi bir problem yaşamadık

Kentten çıkmak isteyenler çıktı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun kıymetini teyit ettik.

İstanbul'un ana ulaşım akslarında D-100, TEM ve KMO'da aynı şekilde bir problem olmadığını özellikle D-100 ve TEM'deki depreme yönelik viyadük ve köprülerdeki iyileştirmelerin bu sonuçta ciddi etkisi olduğunu söylemek isterim

Bugün 3 tane operatörle de gerekli toplantıları, değerlendirmeleri yaptık dünden beri topladığımız bilgileri, mutlaka altyapıyı biraz daha iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları da buradan vatandaşlarımıza duyurmak isterim