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AFAD'dan 10 kente uyarı: Teyakkuza geçip tedbir alın!

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeler nedeniyle Marmara bölgesi için “Meteorolojik Uyarı” yayımladı. Yağışın etkilerine karışı önlem alınması için ülke çapındaki merkez olan AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), valiliklere uyarı mesajı gönderdi.

30 Ağustos 2022 Salı 17:29 - Güncelleme:
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AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), hava tahminleri doğrultusunda İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine uyarı mesajı gönderdi.

AFAD, vatandaşları da olası su baskını ihtimaline karşı ev ve işyerleri için önlem almaya, araçlarını dolu yağışı ihtimaline karşı koruyacak tedbirler almaya çağırdı. Dışarıda olmaları durumunda, uçabilecek çatı, devrilebilecek ağaç ve direklerin yanı sıra ulaşım zorlukları ile karşılaşabileceklerini hatırlatıyor. Ayrıca ayak bileğine gelen sel sularının bir insani sürükleyebileceğini anımsatarak sel sularına girilmemesi konusunda uyardı.

AFAD, valiliklere, ani sel, su baskını, dolu, kısa sureli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara hazırlıklı olmaları için uyarı mesajı gönderdi. Dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yaptı. Mesajda, ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması istendi. Teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesi hatırlatıldı.

30 AĞUSTOS SALI GÜNÜ

Yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşlara da sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.

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