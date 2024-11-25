Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, pazartesi günü 25 şehir için sarı kodlu uyarının, 13 şehir için ise turuncu kodlu uyarının verildiğini duyurdu. Turuncu kodlu uyarı yapılan illerin Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Ordu, Tokat, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Mersin, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon olduğu bildirildi. Sarı kodlu iller ise şu şekilde; Nevşehir, Niğde, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Samsun, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Elazığ, Bingöl, Erzurum, Artvin, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Kayseri. Açıklamada, turuncu ve sarı kodlu uyarı verilen illerden toplam 5 bin 92 ihbar alındığı, ihbarlara müdahale ve mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yağışlar nedeniyle Kayseri, Malatya ve Sivas'ta mahsur kalan toplam 2 bin 53 vatandaşın kamu tesisleri ve otellerde misafir edildiği, barınma talebi bulunan 710 vatandaşın ise tesislere yerleştirme çalışmaları sürdüğü açıklandı.

UYARI VERİLEN İLLERDE 17 BİN 739 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalara ve uyarı verilen illerdeki son durumlara dair şu ifadeler yer aldı:

"Uyarı verilen illerimizde yürütülen çalışmalarda toplam; 17 bin 739 personel 7 bin 330 araç görev yapmaktadır. Yoğun kar yağışı sebebiyle 11 ilimizde (Bayburt, Gümüşhane, Nevşehir, Sivas, Tokat, Yozgat, Ordu, Bolu, Kayseri ve Niğde il geneli ile Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde) 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kar ve tipi nedeniyle Karaman, Aksaray, Mersin, Kayseri, Konya, Nevşehir, Kahramanmaraş, Sivas, Niğde, Tunceli, Gümüşhane ve Erzincan illerimizdeki toplam 91 farklı noktada yollar ulaşıma kapanmıştır. AFAD, Kızılay, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 12 bin 130 kumanya/ çorba ile içecek ve su dağıtımı yapılmıştır. Dağıtım çalışmaları devam etmektedir.

BU İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Mersin Valiliği, Mut ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Trabzon'da il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 2 ilçede tüm okullarda, 4 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün süre ile ara verildi. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yomra ilçemize bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerimizde taşımalı eğitime; Araklı ilçemize bağlı Yeşilyurt ilk ve ortaokulu, Çankaya ilk ve ortaokulu ile Erenler ilk ve ortaokullarında, bu güzergahlardan ve daha yukarı bölgelerden gelen ilk ve ortaöğretimdeki taşımalı eğitime; Tonya ilçemizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda; Şalpazarı ilçemizde taşımalı eğitime; Çaykara ilçemizde yolları kapalı olan ve rakımı 800 metre üzerinde bulunan mahallelerimizde taşımalı eğitime; Düzköy ilçemizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda 25.11.2024 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine ilgili ilçe kaymakamlıklarımızda oluşturulan komisyonlarca karar verilmiştir" denildi.

Konya'nın bazı ilçeleri ile 3 merkez ilçesinin kırsal mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi. Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ilçelerden Karatay'da kırsal mahallelerdeki okullar için, Meram'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için, Selçuklu'da da taşımalı eğitim öğretim öğrencileri için eğitime 25 Kasım Pazartesi günü ara verildi. Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Bozkır, Cihanbeyli, Altınekin, Emirgazi ve Yunak ilçelerinde taşımalı eğitim öğretime tabi öğrenciler için eğitime ara verildi. Ereğli, Karapınar ve Halkapınar'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime ara verildi, merkez okullarda eğitime devam edilecek.

Samsun geneli Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullar kar ve buzlanma dolayısıyla 1 günlüğüne tatil edilirken çocukları ana okulu ve kreşe giden, hamile ve engelli olan kamu kurumunda çalışan anneler de 1 gün idari izinli sayıldı.

Bingöl'ün bazı ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Söz konusu ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda tedbir amaçlı eğitime yarın ara verildiği ifade edilen açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildi.

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Erzurum'da 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitim- öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildi.

Çankırı'nın Orta ve Bayramören ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ildeki 14 ilçenin tamamında, Fatsa ilçesinin ise 6 mahallesindeki okullarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde okulların tamamında eğitime ara verildiği belirtildi. Fatsa ilçesinin ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci Mahallelerinde okullar tatil edildi.

Giresun Valiliği, kar yağışı nedeniyle Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Dereli ve Espiye ilçelerindeki okulların 25 Kasım Pazartesi günü tatil olduğunu duyurdu.

Sinop'ta olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün süre ile ara verildi.

Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karabük'te de kar yağışı sebebiyle Eflani ilçesinde okullar yarın tatil edildi.

Kahramanmaraş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Malatya'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün süre ile ara verildi.

Kırşehir genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Tokat'ta etkili olan kar nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Yozgat'ta eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Bayburt'ta kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi

Bolu'da dün öğle saatlerinden bu yana süren kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Gümüşhane'de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Adana'nın Feke, Saimbeyli ilçelerinde köy okullarında Tufanbeyli ilçesinde ise komple yoğun kar yağışı ve fırtına nedeni eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Niğde'de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde 25 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Ülke genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Elazığ'da eğitime bir gün süreyle ara verildi.