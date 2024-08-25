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  • AFAD'dan 9 ile turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı
Güncel

AFAD'dan 9 ile turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı

Bazı illerde etkili olan yağışlar nedeniyle mahsur kalan 1065 kişinin tahliye edildiğini bildiren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9 ile turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısında bulundu.

AA25 Ağustos 2024 Pazar 12:59 - Güncelleme:
AFAD'dan 9 ile turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı
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AFAD'dan yapılan açıklamada, Samsun için "turuncu"; Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop ve Ordu için de "sarı" meteorolojik uyarı verildiği belirtildi.

Samsun'da vatandaşlara SMS'in yanı sıra cami, belediye anons sistemleri ile polis ve jandarma araçlarından gerekli uyarıların yapıldığı ifade edilen açıklamada, 9 ilde alınan 72 ihbara müdahale edildiği aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AFAD, jandarma, emniyet, sağlık, itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan 1065 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup, gelişmeleri takip etmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

  • AFAD
  • yağış
  • turuncu kod

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