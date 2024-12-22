AFAD'dan deprem duyurusu: Muğla'da korkutan sarsıntı! Çevre illerden de hissedildi

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Saat 22.09'da meydana gelen depremin derinliğinin 7.03 km olduğu belirtildi. Paylaşılan detaylarda depremin Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli'de de hissedildiği kaydedildi.
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz -[224.21 km]Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-22
Saat:22:09:56 TSİ
Enlem:34.86778 N
Boylam:26.38667 E
Derinlik:7.03 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz -[224.21 km]Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-22
Saat:22:09:56 TSİ
Enlem:34.86778 N
Boylam:26.38667 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/J1AiCQ85dt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi