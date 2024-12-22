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AFAD'dan deprem duyurusu: Muğla'da korkutan sarsıntı! Çevre illerden de hissedildi

AFAD sosyal medya hesabından, Muğla'nın Datça ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Çevre illerden Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli'de de hissedildiği belirtildi.

22 Aralık 2024 Pazar 22:25 - Güncelleme:
AFAD'dan deprem duyurusu: Muğla'da korkutan sarsıntı! Çevre illerden de hissedildi
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AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Saat 22.09'da meydana gelen depremin derinliğinin 7.03 km olduğu belirtildi. Paylaşılan detaylarda depremin Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli'de de hissedildiği kaydedildi.

AFAD'DAN DEPREM DUYURUSU

Büyüklük:4.7 (Mw)

Yer:Akdeniz -[224.21 km]Datça (Muğla)

Tarih:2024-12-22

Saat:22:09:56 TSİ

Enlem:34.86778 N

Boylam:26.38667 E

Derinlik:7.03 km

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