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AFAD'dan deprem açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran'daki depremden etkilenen Van'ın Başkale ve Saray ilçelerine ilk etapta 144 aile tipi çadır gönderdi. AFAD, deprem bölgesindeki vatandaşların hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi yönünde uyarıda bulundu

AA23 Şubat 2020 Pazar13:18 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 13:40

AFAD'dan yapılan açıklamada, İran'ın Hoy şehri civarında Türkiye sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı belirtildi.

Depremin Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildiğinin vurgulandığı açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edildi. Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 aile tipi çadır olay bölgesine gönderildi. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edildi."

Deprem bölgesindeki vatandaşların hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi yönünde uyarının yapıldığı açıklamada, şu hususlara dikkat çekildi:

"Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğal gaz kokusu olmaması gerekmektedir. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."

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