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AFAD'dan Diyarbakır ve Mardin için afet bölgesi kararı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır ve Mardin'deki zirai alan yangınlarından etkilenen mahallelerin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini bildirdi.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 16:05 - Güncelleme:
AFAD'dan Diyarbakır ve Mardin için afet bölgesi kararı
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AFAD'dan yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan ve Bağacık mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ ve Yetkinler mahallelerinin yangından zarar gördüğü hatırlatıldı.

Yangınlar sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, tarım alanları ve hayvanların zarar gördüğü hatırlatılan açıklamada, yangından etkilenen mahallelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve yangından etkilenen ailelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Diyarbakır'a 3 milyon lira, Mardin'e ise 2 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca tarım ve hayvancılık zararlarının giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı ve AFAD tarafından bölgeye 50 milyon lira olmak üzere toplam 55 milyon lira ödenek aktarılmıştır. Devletimizin tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmaya, yangınlarda zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

  • AFAD
  • Zirai Alan Yangını
  • Diyarbakır ve Mardin

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