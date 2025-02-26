AFAD'dan ''Gazze İçin El Ele'' yardım kampanyasına ilişkin açıklama

AFAD'dan ramazan ayının yaklaşmasıyla Gazzelilere destek amacıyla başlatılan "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, sessiz dünyanın vicdanı olmaya ve her koşulda insanlığın yanında durmaya devam ettiği belirtildi.

Bugüne kadar devletin tüm imkanlarıyla sürdürülen insani yardım çalışmalarının, ramazan ayının gelmesiyle Türk milletinin desteğiyle sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, bugün tanıtım programı düzenlenen "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyasına ilişkin, şu bilgilere yer verildi:

"Filistinli kardeşlerimizin acil insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyaya katılmak için 'Gazze', 'Filistin' veya 'Zekat' yazarak 1866'ya SMS gönderebilirsiniz. AFAD internet sitesinde yer alan banka hesaplarına bağış yapabilirsiniz. İyilik yolunda, hep bir arada. İnsanlık için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde."

- "YENİ BİR YARDIM KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ"

Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da kampanyaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Hep birlikte el ele veriyoruz. Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın timsali, mübarek ramazan ayına sayılı günler kala, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber, yeni bir yardım kampanyası başlatıyoruz ve diyoruz ki: 'Gazze İçin El Ele'." ifadelerini kullandı.