Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İstanbul'da etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı için uyarı mesajı gönderdi.

İstanbul'da yaşanacak kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyaran AFAD, cep telefonlarına kısa mesajla "tedbirli olun" çağrısında bulundu.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUN"

AFAD tarafından gönderilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojiye göre yarın İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."

VALİ YERLİKAYA DA UYARMIŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, ilgili birimlerle Karla Mücadele Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydederek, İstanbulluları meteorolojik gelişmelere ilişkin bilgilendirmeye devam edeceklerini vurgulamıştı.

Meteorolojik verilere işaret eden Yerlikaya, "Pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Lütfen ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım." ifadelerini kullanmıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ VE MOTOKURYELERE DİKKATİ ÇEKTİ

Vali Yerlikaya, yarın için bir önemli uyarısının da motosiklet sürücüleri ve motokuryelere olduğunu belirterek, beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle köprü geçişlerindeki olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.