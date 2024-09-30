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  • AFAD'dan sağanak uyarısı! 23 ile ''sarı'', 3 ile ''turuncu'' kod
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AFAD'dan sağanak uyarısı! 23 ile ''sarı'', 3 ile ''turuncu'' kod

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün itibariyle 23 şehre 'sarı', 1-2 Ekim'de ise 3 şehre 'turuncu' kod ile yağış uyarısı verdi.

AA30 Eylül 2024 Pazartesi 14:30 - Güncelleme:
AFAD'dan sağanak uyarısı! 23 ile ''sarı'', 3 ile ''turuncu'' kod
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AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, bugün itibariyle 23 şehre "sarı", 1-2 Ekim arasında ise 3 şehre "turuncu" kod ile sağanak uyarısı verildiği belirtildi.

Yarın, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı; Düzce, Sinop, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanağın meydana gelebileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ile öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop'ta yerel olarak kuvvetli; bugün öğle saatlerinde Ankara, Konya, Kırıkkale ve Çankırı, akşam saatlerinden itibaren Aksaray, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde yerel kuvvetli; bugün akşam saatlerinden itibaren Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Turuncu yağış uyarısı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Uyarı verilen illerimizdeki Valilik ve İl AFAD müdürlüklerine mesaj formu ile bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

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