8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
  • Haberler
  • Güncel
  • AFAD'dan ''sarı kodlu'' uyarı! Bazı bölgelerde yağış alarmı
Güncel

AFAD'dan ''sarı kodlu'' uyarı! Bazı bölgelerde yağış alarmı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Düzce, Zonguldak ve Bartın'da sağanak, Hakkari, Şırnak, Siirt ve Van'da kar uyarısı yapıldı.

8 Aralık 2025 Pazartesi 17:31
AFAD'dan ''sarı kodlu'' uyarı! Bazı bölgelerde yağış alarmı
AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamayı göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda, bugün kuvvetli sağanağın beklendiği Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile yarın kuvvetli kar yağışının öngörüldüğü Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Siirt'in Pervari ilçesi ile Van'ın güneyinin yüksek kesimleri için "sarı kodlu" uyarı verildi.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.

  • AFAD uyarı
  • sağanak yağış
  • kar uyarısı

