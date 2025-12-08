AFAD'dan ''sarı kodlu'' uyarı! Bazı bölgelerde yağış alarmı

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamayı göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda, bugün kuvvetli sağanağın beklendiği Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile yarın kuvvetli kar yağışının öngörüldüğü Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Siirt'in Pervari ilçesi ile Van'ın güneyinin yüksek kesimleri için "sarı kodlu" uyarı verildi.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.