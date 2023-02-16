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AFAD'dan ''Türkiye Tek Yürek'' teşekkürü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına katılanlara teşekkürlerini sundu.

AA16 Şubat 2023 Perşembe 10:23 - Güncelleme:
AFAD'dan ''Türkiye Tek Yürek'' teşekkürü
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AFAD'dan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta Türkiye'nin, asrın en büyük felaketlerinden birini yaşadığı ifade edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra "devlet-millet el ele" seferber olarak, büyük bir dayanışma ve birliktelik örneği gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşacak, yaralarımızı el birliğiyle saracağız. Bu birlikteliğin en somut ve güzel örneklerinden birini dün akşam ulusal, bölgesel ve yerel televizyon ile radyolarda ortak yayınlanan 'Türkiye Tek Yürek' programında bir kez daha gördük. Milletimizin ve kurumlarımızın yardım kampanyamıza gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür eder, aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunarız. Her zaman olduğu gibi, bugün de biriz, beraberiz."

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