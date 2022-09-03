AFAD'dan 'Turuncu' uyarı! Sağanak yağış geliyor

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yarın özellikle öğle saatlerinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Rize ve Artvin illerimiz için Turuncu uyarı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

AFAD'DAN KASTAMONU VE BARTIN AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Kastamonu ve Bartın'da etkili olan sağanak ile ilgili açıklama yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bugün Kastamonu ve Bartın'da meydana gelen yağışlar nedeniyle bazı bölgelerdeki ev ve işyerlerinde su baskınları yaşanmış olup; AFAD, belediye ve il özel idaresi ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Yağışlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri kaydedildi.