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''AFAD'ı tartışmalıyız'' diyen Cüneyt Özdemir'e soğuk duş

Depremden 8 gün sonra bölgeye gidip kameralar karşısında 'Kızılay'ı, AFAD'ı tartışmalıyız' diyen Cüneyt Özdemir'e DSİ personeli, 'Bir deprem ancak bu kadar güzel yönetilebilir. Allah devletimizden razı olsun.' sözleriyle cevap verdi.

15 Şubat 2023 Çarşamba 07:12 - Güncelleme:
''AFAD'ı tartışmalıyız'' diyen Cüneyt Özdemir'e soğuk duş
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 il büyük yıkıma uğradı. İki gündür bölgeden canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir'in yayınında AFAD ve Kızılay ile ilgili konuşmasına bölgedeki DSİ ekibi tepki gösterdi.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta bulunan Gazeteci Cüneyt Özdemir Youtube hesabında yayın yaparken, "AFAD'ı ve Kızılay'ı tartışmalıyız. Ne oldu da bu afette böyle bir noktaya geldi." ifadelerini kullanması bölgede Arama Kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren DSİ personeli tarafından tepki gördü.

Rize ve Kars'tan gelen ekipler, 8 gündür bölgede olduklarını belirterek Cüneyt Özdemir'e tepki gösterdi.

Kars'tan geldiğini söyleyen bir DSİ personeli, "Kars'taki insanlar hayvanlarını satıp buraya yardımda bulundular, Devlet-Millet herkes burada. Devlet Su işleri burada, Karayolları burada, Belediyeler burada, devlet kurumlarının tamamı burada. Özürlü babam aylığını alıp buraya gönderdi" ifadelerini kullanarak Özdemir'e cevap verdi.

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