AFAD'ın yardımları Güney Sudan'a ulaştı

AA 24 Kasım 2021 Çarşamba 18:27 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 18:27

Türkiye'nin Cuba Büyükelçiliği eş güdümünde, AFAD fonuyla Türk Kızılay tarafından hazırlanan 35 tonluk insani yardım malzemesi, Güney Sudan Kızılhaç deposuna devredildi.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Erdem Mutaf, söz konusu yardımın nakliyesinin Dünya Gıda Programı'nca yapılacağını, Türk Kızılay, Kızılhaç ve Güney Sudan İslam Konseyi tarafından ülkenin Tambura bölgesinde çatışmalardan ve Jonglei eyaletinde sellerden etkilenen 12 bin kişiye ulaştırılacağını açıkladı.

Kızılhaç deposunda yapılan etkinliğe, Güney Sudan İnsani İşler ve Afet Yönetimi Bakanı Peter Mayen Majongdit, Kızılay ülke koordinatörü Faruk Aksoy'un yanı sıra BM İnsani İşler Koordinatörlüğü, Kızılhaç ve Güney Sudan İslam Konseyi'nden yetkililer katıldı.

Bakan Majongdit, yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güney Sudan'ın zor zamanlarında daima yanında duran Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini iletti.