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  • AFAD'tan sel ve su baskını uyarısı! O illeri tek tek açıkladı
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AFAD'tan sel ve su baskını uyarısı! O illeri tek tek açıkladı

AFAD: 'Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun'

17 Haziran 2022 Cuma 11:14 - Güncelleme:
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AFAD:"Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun"

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