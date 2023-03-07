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Afet bölgesinde çocuk şenlikleri

Türkiye Gençlik Vakfı, Adıyaman ve Gaziantep, Malatya, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kurduğu Anne ve Çocuk çadırlarında afetten etkilenen çocuklar için özel oyun alanları oluşturdu.

7 Mart 2023 Salı 11:00 - Güncelleme:
Afet bölgesinde çocuk şenlikleri
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Çocuk gelişimi uzmanları ve çocuk psikologları gözetiminde her gün binlerce çocuk, TÜGVA Anne Çocuk çadırlarında destek alıyor.

ÇADIR KENTLERDE ÇOCUK ŞENLİKLERİ

Bu faaliyetlerin yanı sıra; son bir haftadır TÜGVA Kültür Sanat Koordinatörlüğü tarafından sosyo-kültürel etkinlikler kapsamında "Çocuk Şenlikleri" düzenlendi.

Çocukların yüzünü gülümsetmek amacıyla Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da 'Aslan Hürkuş' ve 'Nasreddin Hoca' film gösterimleriyle "TKS Beyaz Perde'de Bu Ay" etkinliği gerçekleştirildi.

3 ille eş zamanlı olarak Hatay'da da çocuklar; Hacivat Karagöz Oyunu ve Geleneksel Türk Tiyatrolarında seyir keyfi yaptı.

Akabinde Nasreddin Hoca Oyunu ve yüz boyama etkinlikleriyle doyasıya eğlendiler.

Türkiye Gençlik Vakfı; sahada olan 13.800 gönüllüsü ile afet bölgesinde yardım faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

4 ilde AFAD Koordinasyonunda kurulan "TÜGVA Destek" Merkezleri, 71 ilden deprem bölgelerine gönderilen 950.000 temel ihtiyaç kolisi, "TÜGVA Destek Mobil Marketleri", "Aşevleri", "Hijyen Noktaları" , "Ecza Çadırı" ve "Enerji Noktası" depremzede vatandaşların hizmetine sunuldu.

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