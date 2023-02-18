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Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından, afetzedeler geçici kimlik kartlarını e-Devlet üzerinden temin edilecek.

IHA18 Şubat 2023 Cumartesi 11:25 - Güncelleme:
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek
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Depremden etkilenen illerdeki afetzede vatandaşların mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesine imkan sağlandı. Geçici kimlik belgesini, depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan vatandaşlar yararlanabilecek.

KENDİSİ VE VELİ/VASİSİ OLDUKLARI KİŞİLERİN GEÇİCİ KİMLİK BELGESİNİ ALABİLİYOR

Depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzede vatandaşları, kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet'ten barkodlu olarak alabiliyor. E-Devletten alınan barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olacak.

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