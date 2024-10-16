Afetzedeler kentsel dönüşümle yeni evlerine kavuşuyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen Mara ve Musalla mahallelerinde toplam bin 427 konut, 124 dükkan yapılacak. Konutlar, 125 metrekare 3+1, 90 metrekare 2+1 olarak yapılıyor.

Bu kapsamda yapımı tamamlanan 164 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Anahtarlarını alan vatandaşlar yeni evlerine yerleşmeye başladı.

Hak sahibi vatandaşlardan Sedat Bağır, gazetecilere, kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerinin yapılarak kendilerine verildiğini söyledi.

Mara ve Musalla mahallelerinde genelde eski evlerin bulunduğunu, yeni evlerin ise kaliteli ve lüks olduğunu belirten Bağır, "Buralar eski mahalleydi, devletimiz gelip bizlerle görüştü ve anlaşma sağladık. Ev ve arsalarımızı vererek kendilerinin inşa ettiği daha güvenli ve konforlu evlerimizi aldık. Allah devletimizden razı olsun emekleri geçen Cumhurbaşkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hak sahibi Zehra Berkcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, kendi evinin eski olduğunu şu an yapılan evlerin ise çok güzel olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan Minite Oduncu, yapılan evlerin oldukça güvenli ve güzel olduğunu belirtti.