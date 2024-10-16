İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2024 Çarşamba / 13 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2188
  • EURO
    37,3102
  • ALTIN
    2947.86
  • BIST100
    8825.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Afetzedeler kentsel dönüşümle yeni evlerine kavuşuyor
Güncel

Afetzedeler kentsel dönüşümle yeni evlerine kavuşuyor

Adıyaman'daki Mara ve Musalla mahallelerinde kentsel dönüşümle yapılan evler hak sahiplerine teslim ediliyor.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 14:27 - Güncelleme:
Afetzedeler kentsel dönüşümle yeni evlerine kavuşuyor
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen Mara ve Musalla mahallelerinde toplam bin 427 konut, 124 dükkan yapılacak. Konutlar, 125 metrekare 3+1, 90 metrekare 2+1 olarak yapılıyor.

Bu kapsamda yapımı tamamlanan 164 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Anahtarlarını alan vatandaşlar yeni evlerine yerleşmeye başladı.

Hak sahibi vatandaşlardan Sedat Bağır, gazetecilere, kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerinin yapılarak kendilerine verildiğini söyledi.

Mara ve Musalla mahallelerinde genelde eski evlerin bulunduğunu, yeni evlerin ise kaliteli ve lüks olduğunu belirten Bağır, "Buralar eski mahalleydi, devletimiz gelip bizlerle görüştü ve anlaşma sağladık. Ev ve arsalarımızı vererek kendilerinin inşa ettiği daha güvenli ve konforlu evlerimizi aldık. Allah devletimizden razı olsun emekleri geçen Cumhurbaşkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hak sahibi Zehra Berkcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, kendi evinin eski olduğunu şu an yapılan evlerin ise çok güzel olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan Minite Oduncu, yapılan evlerin oldukça güvenli ve güzel olduğunu belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.