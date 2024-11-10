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Afetzedeler konutlarından memnun: Beklentimizin üstünde bir ev oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konutları teslim edilen depremzedeler evlerine yerleşiyor.

AA10 Kasım 2024 Pazar 10:55 - Güncelleme:
Afetzedeler konutlarından memnun: Beklentimizin üstünde bir ev oldu
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Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ilçede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından tamamlanan konutlar teslim edilirken bazı konutların da inşaatı sürüyor.

Anahtarları teslim alan depremzedeler, güvenli ve konforlu evlerinde yeni bir hayata başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Kalıcı konut seferberliğinde Gaziantep'te 19 bin 185 konutun kurası çekilerek, hak sahiplerine teslim edildi. Etaplar halinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen konutlarda, depremzedelerin yeni yuvalarına yerleşmeye başlaması sağlandı.

- "BEKLENTİMİZİN ÜSTÜNDE BİR EV OLDU"

Anahtarını teslim alan Hatice Bilgin, AA muhabirine evlerini teslim almaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

Bilgin, "Allah, devlet ve milletimizden razı olsun. Depremin ardından devletimiz konteyner verdi. Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Şu anda da evlerimize kavuştuk. Allah razı olsun. Evimiz çok iyi. Beklentimizin üstünde bir ev oldu. Bu kadarını beklemiyorduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Depremzede Halil Başçı, depremde eviyle birlikte 5 daire ve 2 iş yerinin yıkıldığını belirterek, "Yakınlarımdan kaybettiklerim oldu. Depremden çıktık. Allah'a şükür can kaybımız yok. Önce çadırda, sonra konteynerde kaldık. Şimdi ise evimizdeyiz. Devletimizden Allah razı olsun. Her devlet bu ihtiyaçları karşılayamaz. Büyük bir yıkımdı. Devletimiz, evimizi yaptı. Huzurluyuz, ev çok güzel. Çok memnunuz. Başka bir devlet bu kadar konut yapamazdı. Allah, Cumhurbaşkanımızdan dağlar kadar razı olsun." diye konuştu.

Mehmet Evran ise konutları çok beğendiklerini dile getirerek, "Konutlar 1,5 yılda hazır hale geldi. Çok mutluyuz. Allah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile tüm emeği geçenlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

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