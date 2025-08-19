Afetzedelere konteyner desteği sağlandı

Mersin'deki orman yangınında evleri zarar görenlere konteyner desteği sağlandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın gönderdiği konteynerlerin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün tespitleri doğrultusunda Kocapınar, Kırtıl, Balandız, Çadırlı, Akdere ve İmamuşağı Mahallelerine kurulumuna başlandı.

Yangında evleri zarar görenler için tahsis edilen konteynerlerde klima, mini buzdolabı, elektrikli ocak, mutfak seti, ikili ranza, battaniye, yatak, yastık ve çarşaf seti ile temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

Silifke ilçesinde Balandız ve Kırtıl Mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan yangın, 16 Ağustos'ta kontrol altına alınmış, bölgede su borusu için kaynak yaparken yangına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.