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Güncel

''Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı” iddiası yalan çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Viranşehir sahilinde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı.” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

AA28 Temmuz 2024 Pazar 15:03 - Güncelleme:
''Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı” iddiası yalan çıktı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Mersin'in Mezitli ilçesi sahilinde Afgan sığınmacıların Türk vatandaşlarına saldırdığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve bazı sosyal medya hesaplarından da paylaşılan, "Viranşehir sahilinde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"27 Temmuz 2024 tarihinde Mersin'in Mezitli ilçesi Soli sahilinde bir mekanın işletmecisi ve çalışanları ile Alman vatandaşı 3 turist arasında kavga çıkmıştır. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etmiş ve kavgaya müdahale edilmiştir. Kavganın tarafları gerekli işlemler için Tece Şehit Fırat Palamut Polis Merkezi'ne götürülerek gerekli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik paylaşımlara itibar etmeyiniz."

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