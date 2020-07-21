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Güncel

Afganistan Millet Meclisi'nden TİKA'ya övgü

Afganistan'ın gelişmesine katkı sağlayan, altyapı geliştirme ve kalkınma projeleri yapan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan Millet Meclisi tarafından takdir edildi.

AA21 Temmuz 2020 Salı 13:55 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 13:55
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Afganistan Millet Meclisi Başkanlığında düzenlenen törende konuşan Afganistan Millet Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani, TİKA'nın ülkede gerçekleştirdiği proje ve faaliyetleri yakından takip ettiklerini belirterek, yardımlarından dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal da millet iradesinin tescil ettiği Afganistan Millet Meclisinde bulunmaktan onur duyduğunu belirti.

Çal, tarihte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Afganistan devletinin kalkınması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Afganistan Millet Meclisi Başkanı Rahmani, takdir belgesini TİKA Kabil Koordinatörü Çal'a takdim etti.

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