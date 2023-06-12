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Güncel

Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmenin Ankara'dan uçakla ülkelerine gönderildiğini bildirdi.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 18:15 - Güncelleme:
Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır dışı operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul ve Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçen düzensiz göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi.

Afganistan'a bu yıl düzenlenen 28 charter seferi ve tarifeli uçuşlar kapsamında Afganistan uyruklu 13 bin 725 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Yılbaşından bu yana ülke genelinde 42 bin 685 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

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