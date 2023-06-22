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Afganistan uyruklu 229 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 229 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.

AA22 Haziran 2023 Perşembe 18:48 - Güncelleme:
Afganistan uyruklu 229 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.

Bu kapsamda, Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden 229 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ve Aşkale Geri Gönderme Merkezi Müdürleri Cihangir Demir ile Hakan Kaya koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemiyle hastanede sağlık kontrolünün ardından otobüslerle Erzurum Havalimanı'na getirildi.

Burada pasaport işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Afganistan'a düzenlenen yedinci charter seferiyle Kabil'e yollandı.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2023'den bu yana Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezinden 1232 Afganistan, 390 Pakistan ve 877 diğer ülke vatandaşlarından oluşan toplam 2 bin 499 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Yurda yasa dışı girmeye teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin girişlerinin, etkin sınır denetimleriyle engellendiği bildirildi.

Ayrıca Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan muhtelif uyruklardan 59 düzensiz göçmenin yarın İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edilmesi planlanıyor.

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