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Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen, sahte İran pasaportuyla yakalandı.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 11:00 - Güncelleme:
Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada 4 Afganistan uyrukluyu kent merkezinde, aynı ülkeden 1 düzensiz göçmeni ise Susuz ilçesinde yakaladı. Düzensiz göçmenlerin üzerinde sahte İran pasaportu ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Olayla ilgili taksi şoförü Z.G'ye "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldı.

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