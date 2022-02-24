Afganistan'a gönderilen ''İyilik Treni''nin üçüncüsü yarın yola çıkıyor

AA 24 Şubat 2022 Perşembe 21:36 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 21:36

AFAD'dan yapılan açıklamada, geçmişten bugüne kadar tarihin her döneminde ve her koşulda ihtiyaç duyan herkese yardım elini uzatmayı görev bilen Türk milletinin, zor günler geçiren Afganistan halkının yanında olmaya devam ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlanan Afganistan yardım çalışmaları kapsamında, AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan "İyilik Treni"nin ilk seferini 27 Ocak'ta, ikinci seferini ise 11 Şubat'ta gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, AFAD koordinasyonunda yeniden bir araya gelen 19 sivil toplum kuruluşunun, Afganistan halkının beslenme, giyinme ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak ve daha insani şartlarda yaşamalarını sağlamak amacıyla "İyilik Treni"nin üçüncü seferini hazırladığı ifade edildi.

"İyilik Treni"nin ilk seferiyle eş zamanlı olarak "İyilik Yolunda, Hep Bir Aradayız" kampanyasının başlatıldığı anımsatılan açıklamada, 3 trenden oluşacak üçüncü seferle Afganistan'a 994 ton gıda, giyim, battaniye, sağlık ve hijyen malzemelerinin bulunduğu 62 konteynerin ulaştırılacağı kaydedildi.

"İyilik Treni"nin, üçüncü seferi için yarın saat 10.00'da Ankara Garı 1. Peron'dan yola çıkacağı belirtilen açıklamada, uğurlama törenine İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Sayın Hasan Pezük ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağı bildirildi.

Açıklamada, Afganistan Yardım Kampanyasına "AFGANİSTAN" yazıp 1866'ya mesaj göndererek 10 lira katkı sağlanabildiği, AFAD'ın internet sitesinden kredi kartıyla ya da kampanya için açılan banka hesaplarına istenilen miktarda bağış yapılabildiği anımsatıldı.