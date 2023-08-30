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Afganistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Afganistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğince düzenlenen törenle kutlandı.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 19:01 - Güncelleme:
Afganistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay'ın ev sahipliğinde büyükelçilik kampüsünde düzenlenen törene Afganistan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının çalışanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ile İran, Japonya, Rusya, Çin, Kazakistan, Tacikistan ve Pakistan'ın Kabil büyükelçiliklerinden diplomatlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı aktarıldı.

Törende, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü operasyonlara dair kısa bir film gösterilirken, Milli Mücadele dönemine dair fotoğraf sergisi de yer aldı.

Törenin ardından konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

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