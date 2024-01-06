İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2024 Cumartesi / 25 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8461
  • EURO
    32,6886
  • ALTIN
    1961.02
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Afganistan'da patlama: 2 ölü, çok sayıda yaralı
Güncel

Afganistan'da patlama: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir yolcu aracında meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 19:52 - Güncelleme:
Afganistan'da patlama: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABONE OL

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Deşti Berçi Mahallesi'nde bir yolcu aracında patlama meydana geldiğini söyledi.

Zadran, patlamada 2 kişinin öldüğünü ve 14 kişinin yaralandığını kaydetti.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten Zadran, patlama nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü vurguladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, araçta meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için insanların birbirlerinden su istediği görüldü.

Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşti Berçi Mahallesinde terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği çok sayıda kanlı saldırı gerçekleşmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.