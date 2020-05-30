Afganistan'da TİKA kursiyerleri salgınla mücadele kapsamında maske üretimine başladı

AA 30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:53 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:54

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Andhoy Meslek Edindirme Kursu'nda geçen sene 6 ay kadınlara çeşitli meslek kollarının yanı sıra terzilik eğitimi verildiği belirtildi.

Söz konusu kursun mezunları tarafından salgınla mücadeleye destek vermek amacıyla maske ve koruyucu kıyafet üretimine başlandığı vurgulanan açıklamada, tüm malzemelerin TİKA tarafından temin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 3 ayda 50 bin maske, 1000 doktor önlüğü ve 1000 tulum üretilerek sağlık çalışanları ve ihtiyaç sahiplerine bedava dağıtılacağı kaydedildi.