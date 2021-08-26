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Güncel

Afganistan'dan gelen Türk askerinden ilk görüntü

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'dan gelen Türk askerinin karşılanma görüntüsünü paylaştı.

26 Ağustos 2021 Perşembe 15:13 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:17
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Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen uçakta bulunan Türk askerinin karşılanma görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde uçaktan inen askerlerin çiçekle karşılandığı görüldü. Görüntü ile birlikte, "Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan'dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara'ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren Kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık" ifadelerine yer verildi.

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