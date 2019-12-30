30.12.2019 15:27 - Güncelleme: 30.12.2019 15:27

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'de bir yılbaşı klasiği yaşanacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık gecesi 19:30'da TV8 ekranlarında olacak. O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel bölümüne birbirinden ünlü konuklar izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacaklar. O Ses Türkiye'deki halleri ile dikkat çeken Afra Saraçoğlu hakkında da araştırmalar hız kazandı. Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Afra Saraçoğlu hakkında tüm detaylar haberimizde..





AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur.





Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde devam eden Afra Saraçoğlu ilk oyunculuk deneyimini; başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı İkinci Şans filminin kadrosunda yer alarak yaşamıştır.





Star Tv ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Hayat Çetin karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu 1.70 metre boyunda, 48 kilo ve Yay burcudur.





Ödülleri:

2018 – 45. Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü – Fark yaratanlar

Afra Saraçoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kardeş Çocukları (Hayat) (TV Dizisi)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Ece Çamkıran) (TV Dizisi)

2017 – Kötü Çocuk (Kayla) (Sinema Filmi)

2016 – İkinci Şans (Çiçek) (Sinema Filmi)