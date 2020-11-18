AA 18 Kasım 2020 Çarşamba 07:56 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 08:06

Aralarında NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Brick Plus Yönetim Kurulu Başkanı Kamil ARSLAN ve ADO Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sak’ın bulunduğu Türk iş insanları, Imarat Şirketler Grubunca düzenlenen Uluslararası İş Forumu’na katılmak üzere İslamabad'a geldi.

Foruma, Pakistan Sanayi ve Üretim Bakanı Hammad Azhar, Eyaletler ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Narkotikle Mücadele Bakanlığını yürüten parlamentonun Keşmir Komitesi Başkanı Şehriyar Afridi, Pakistan Ticaret Bakanı Abdulrezzak Davud, Başbakan Danışmanları Seyid Zülfikar Abbas Buhari ile Osman Dar, milletvekili Romina Hürşid, Pakistan Yatırım Kurulu Başkanı Arif R. Buhari, Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Yasir İlyas Han, Ravalpindi Ticaret Odası Başkanı Muhammed Nasir Mirza, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, farklı ülkelerden yatırımcılar, mimarlar ve iş insanları katıldı.

Brick Plus Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, forumda yaptığı konuşmada, Pakistan’da 5 sene kaldığını aktararak "Pakistan benim ikinci vatanım. 20 yıldan bu yana Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde aktif olarak ticari faaliyetlerde bulunduk ve büyük tecrübeler elde ettik. Bundan sonraki süreçte, vaktiyle ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz havasını teneffüs ettiğimiz Pakistan’a ticari, ekonomik ve sosyal faaliyetler konusunda daha fazla yoğunlaşmak istiyoruz.” dedi.

Pakistan ile Türkiye arasındaki ikili ticari hacmin arzu edilen düzeyde olmamasının kendilerini üzdüğüne dikkat çeken Arslan, "Mevcut potansiyeli en iyi şekilde, özellikle iki ülke arasındaki ticari hacmin artırılması için kullanmak bizim için zorunluluk ve hatta büyük bir sorumluluktur.” ifadelerini kullandı.

Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki devlet tek millet anlayışı çerçevesinde, Türkiye-Pakistan arasındaki ekonomik, ticari ve sosyal bağları daha da güçlendirmek için daha fazla pozisyonlar ortaya konulması, tarım ve imalat sektörlerinde karşılıklı olarak yapılabilecekler hususunda etütlerin yapılması ve karşılıklı olarak kolaylaştırıcı adımların atılması, Türkiye-Pakistan arasında iki yönlü yatırımları güçlendirmek için bürokratik prosedürlerin kolaylaştırılması ve kamu-özel sektör iş birliğinin ilerletilmesi yönünde çalışmaların yapılması, iki tarafı ilgilendirecek derecede ticari ve ekonomik reformlar yapılması, teşvik paketleri oluşturulması, çağımızın en önemli sektörleri olan teknoloji ve yazılım sektörleri konusunda en yüksek seviyede paylaşımlarda bulunulması, ortak girişimlere imza atılması, ortak endüstriyel stratejilerin belirlenmesi, yüksek düzeyli atılımlar için her iki ülkedeki ilgili kilit kuruluşların koordinasyonunun istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz."

ADO Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sak ise Pakistan’ın büyük bir yatırım potansiyeline sahip olduğunu ve burada inşaat malzemeleri ve ürünleri üretmek için sanayi tesislerii kurmak istediklerini ifade etti.

Sak, Pakistanlı iş insanlarıyla iş birliklerinin iki ülke için faydalı olacağını söyledi.

Eyaletler ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Narkotikle Mücadele Bakanlığını yürüten parlamentonun Keşmir Komitesi Başkanı Afridi ise Türkiye ile ülkesi arasındaki ortaklığın Pakistan’ın uluslararası alanda yatırımlar konusundaki imajını değiştireceğini kaydetti.

Birkaç günlük ziyaretleri kapsamında Türk iş insanları, çeşitli ticaret odaları başkanları ile görüşerek Pakistan’daki yatırım fırsatları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.