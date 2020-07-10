Afrika Birliği-Türkiye arasında Libya ve Somali toplantısı

AA 10 Temmuz 2020 Cuma 15:19 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 15:19

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yapılan görüşmede, Somali, Libya ve Sahel bölgesindeki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.



Bunun son bir ayda yapılan ikinci toplantı olduğunu vurgulayan Alp, "Türkiye, Afrika Birliği'nin 9 stratejik ortağından biri ve çok sıkı diyalog halindeyiz. Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkemizin yaptığı yardımlardan ve ortak yürütülen projelerden bahsettik." diye konuştu.



Alp, Somali ve özerk Somaliland arasında komşu ülkelerin girişimiyle yeniden başlatılan müzakerelerin, toplantının ana gündemini oluşturduğunu kaydetti.



Somali'ye ekonomi ve güvenlik alanında önemli katkılar veren Türkiye, uzun yıllardır Somali ve Somaliland arasındaki sorunların bitirilmesi için mücadele ediyor.