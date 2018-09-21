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Afrika ekonomik olarak bir fırsatlar kıtasıdır

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) düzenlediği ve 5 Afrika ülkesinin büyükelçisinin katıldığı ‘Türkiye-Afrika Yatırım ve Potansiyel İşbirlikleri Toplantısı’nda konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “Türkiye, aramızda kadim bir dostluk ilişkisi olan Afrika kıtasına hiçbir zaman diğer batılı ülkelerin baktığı gibi bakmamıştır.

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Türk girişimcileri olarak, emperyalizm ve sömürgecilik kıskacından ancak 20’nci yüzyılda kurtulmayı başarmış olan Afrika ülkeleri ile olan ticaretimize, hep kazan kazan mantığı ile yaklaşmaktayız. Türk toplumu olarak her şeyden önce dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun tüm insanlara aynı bakış açısıyla yaklaşıyoruz, zaten bu bizim inancımızın gereği” diye konuştu.

YAPILACAK ÇOK İŞ VAR 

“Türk iş adamlarının ve iş kadınlarının, tarım teknolojileri alanında Afrika ülkelerinde yapacağı çok şeyler olduğu kanaatindeyim” Özdebir, “Büyüme ile ortaya çıkan kentleşme ve modernizasyon, alt yapı ve üst yapı yatırımları için ülkemiz iş adamlarına da imkanlar sunmaktadır”dedi.

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